Tänapäevases maailmas on end kehtestanud üks uus universaalne seadus. Riikide, regioonide ja tervete kontinentide edu ja konkurentsivõime on vaid nii hea, kui tõhus on nende oskus algatada teadusuuringuid ning kasutada nende tulemusi jõuliselt nii majanduse arendamiseks kui ka riigi paremaks ülesehitamiseks.