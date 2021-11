Julgeolekuolukord on muutunud plahvatusohtlikuks. Diktaatorid on seda märganud, Euroopa ise aga mitte, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras (Isamaa).

Valgevene diktaator Lukašenka on Euroopa riigid proovile pannud. Ta laseb relvana käiku migrandid ja eskaleerib olukorda Euroopa Liidu piiril, et näha, kuidas Euroopa Liidu ühtsus survele vastu peab.

Lukašenkale ja Putinile annab sellisteks alatuteks manöövriteks julgust asjaolu, et USA välispoliitiline fookus on mujale pöördumas. Kuna suurima konkurendina nähakse Hiinat, on Bideni pilk aina rohkem suunatud Kagu-Aasiasse, kus arendatakse aktiivselt diplomaatilisi suhteid.