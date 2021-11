Euroopa Liidu sisemiste probleemide mõistmiseks on vaja mõista liikmesriikide poliitika tausta, eelkõige ajaloolist tausta. Sama lugu on Hiinaga, kirjutab riigikogu liige Siim Kallas (RE).

Hiina Rahvavabariigi tõus üheks maailmapoliitika juhtriigiks on olnud kiire, võiks isegi öelda, kaunis äkiline. Sellel teemal on kirjutatud palju artikleid ja raamatuid.

Eesti on Hiinast kaugel. Hiina president Jiang Zemin külastas Eestit 2002. aastal. Toimus kohtumine ka tolleaegse peaministriga. Hiina president alustas vestlust nii: «Me oleme kaks väga sarnast riiki. Meil on üks ja sama suur ja problemaatiline naaber!» Kohtumine oli heatujuline ja probleemivaba. See oli siis.