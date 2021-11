Kui kliimakonverentsi puhul on ÜROl nägu rahva poole, siis samal ajal toimunud suitsukonverentsiga on lood palju kehvemad, kirjutab NNA Suitsuvaba Eesti juhatuse liige Ingmar Kurg.

Hiljuti korraldas ÜRO kaks konverentsi: need olid kliimamuutuste raamkonventsiooni (COP26) ja suitsetamise leviku vähendamise raamkonventsiooni (COP9) konverentsid. Kliimakonverentsist on tänaseks kuulnud ilmselt igaüks, sest kohal oli maailma liidrid, kliimaaktivistid eesotsas Greta Thunbergiga, teadlased, ettevõtjad ja meedia. Tänu kaasamisele pakuti välja suur hulk häid ideid, mis aitaks keskkonda säästa. Kaasamisega tagatakse, et inimesed on motiveeritud keskkonna päästmisse panustama.

Suitsukonverentsist on teadlikud vaid vähesed, sest kinniste uste taga toimunud konverentsil said osaleda ainult ametnikud. Siin saavad ametnikud omakeskis välja mõelda uusi reegleid, mille järgi tuleb inimestel elama hakata. Suitsukonverentsist on saanud justkui koht, kus ametnikud elavad oma ebaõnnestumisi rahva peal välja. Unustatud on konverentsi peamine eesmärk: aidata inimestel suitsetamisest loobuda. Tundub, et suitsetamisest tingitud haigused jäävad inimkonda veel pikaks ajaks vaevama.