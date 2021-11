Kohtu uks peab sedalaadi vaidlustele olema lahti juba ennetavalt, sest need puudutavad olulisi põhiõigusi. Sisuliselt andis kaitseväe juhataja oma alluvatele valida: kas vaktsineerida või lahkuda teenistusest. Selline kahvel on võrdväärne kohustusega. Mittesüstimise hind on kõrge – tuleb loobuda armastatud kutsetööst. Palju sarnaseid nõudeid kehtib ka üle riigi ja igaühele. Vaktsiinipassita ei pääse teatrisse, kinno, kooli, restorani jne või siis on see väga keeruline.