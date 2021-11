Kütuste viimaste nädalate kerge maailmaturu hinnalangus – mis eile küll jõulise tõusuga ümber pöördus – on sattunud samasse perioodi talvise kütuse tarnimisega meie regiooni tanklatesse. Kuna talvise arktilise diislikütuse puhul tuleb kütusesse segada külmumist välistavaid lisandeid, siis on ka kütuse hind kallim, kui septembris tanklatesse tarnitud suvine diislikütus. Samuti tuleb erinevalt Lätist meil ka talvise diislikütuse puhul täita taastuvenergianõudeid – see aga eeldab talvel kallima HVO (vesiniktöödeldud biokütus) kasutamist. Arusaadavalt jõuab ka see riiklikult kehtestatud nõue kütusehindadesse. Mootoribensiini puhul on turuosalisi üllatanud trend, kus taaskord taastuvenergianõuete täitmiseks vajalik etanool on viimase kuu jooksul hoopis 20 protsenti kallinenud.