Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Hiljuti tegi Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIÕK) kolmas sektsioon otsuse. Otsus võeti vastu nelja poolthääle ja kolme vastuhäälega ehk väikseima võimaliku poolthäälte arvuga. Otsusele lisasid kolm kohtunikku oma eriarvamuse ning üks kohtunik ka konkureeriva arvamuse. Otsus ei ole lõplik ja võib saada edasi kaevatud. Sellele vaatamata on otsuse sõnum piisavalt selge ning vajab reageerimist. Probleem on olnud päevakorral pikemat aega ning advokatuur on seda korduvalt esile tõstnud.