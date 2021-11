Meditsiiniterminoloogia kompetentsikeskuse käest on mitmeid kordi küsitud COVID-19 käänamise ja liitsõnade kohta. Keerulise kirjapildiga lühendit ennastki kasutatakse eri moodi: kord läbivate suurte, kord väikeste tähtedega, ka numbrist on loobutud.

Mõnes mõttes kajastub üleilmne tervisekriis ja sellest tulenev segadus ka keeles. Lühikese otsimise tulemusel on võimalik kohata nii kirjakujusid nagu COVID-19, Covid-19, covid-19, COVID 19 kui ka lihtsalt COVID ja covid. Siiski, koroona ametlik lühend on WHO poolt määratud COVID-19 (läbiva suure tähega) ning rahvusvahelises haiguste klassifikatsioonis (RHK-10) täpselt samal kujul ka diagnoosi nimetustes kasutusel. Kujud covid-haige või COVID-patsient on haiguse nimetuse seisukohalt ebatäpsed. Kui kasutaja ei ole õiges lühendis kindel, siis asendagu lühend hoopis koroona vastu: koroonahaige või koroonapatsient.