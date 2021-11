Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Mulle tundus veel pikalt, et ajakirjanduses ollakse riiklike institutsioonide vastu liiga karm. Mul oli kahju Jüri Ratasest ja Mailis Repsist, kelle kohta tean kunagisest kokkupuutest, et nad mõlemad on ikkagi inimesed. Mul oli kahju sotsiaalministeeriumist, mida kiputi ründama.