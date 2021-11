Euroopa Autotootjate Assotsiatsiooni statistika kohaselt asub kõigist Euroopas olevatest elektriautode 224 237 laadimispunktist praeguse seisuga 70,3% kolmes riigis: 30% Hollandis, 20,4% Prantsusmaal ja 19,9% Saksamaal. Need kolm riiki moodustavad Euroopa territooriumist 23 protsenti. 5,8%-ga neljandale kohale jäänud Itaalia on esikolmikust kaugel ning teistes ELi riikides on laadimiskohtade arv veelgi väiksem.

Sama statistika järgi asub Eesti riikide hulgas, kus on vähem kui üks elektrilaadija iga saja kilomeetri kohta. Selliseid riike on Euroopas kümme: Bulgaaria, Tšehhi, Kreeka, Ungari, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Iirimaa ja Eesti. Vähem kui viis laadijat saja kilomeetri kohta on kümnes riigis ning vaid neljas on kümme laadijat iga saja kilomeetri kohta. Hollandis on saja kilomeetri kohta 47,5, Prantsusmaal 34,5 ning Saksamaal 19,4 laadijat.