Valitsus on andnud oma parima ja kaitse-eelarve kasv 104 miljoni euro võrra on meie regioonis toimuvat julgeolekuolukorra muutust arvestades täiesti adekvaatne otsus. Jälgides Valgevene ja Venemaa käitumismustreid on kätte jõudnud aeg reaalseteks lisapingutusteks ja enamaks, kui on tavakokkulepe panustada vähemalt kaks protsenti SKP-st sõjalisse riigikaitsesse. Silmas tuleb pidada ka asjaolu, et meie kaitseväe uute võimete väljaarendamine annab reaalse tulemuse alles mitmeaastases perspektiivis. Seega on 2022. aasta kaitse-eelarvega saavutatud tulemus 2,31 protsenti SKP-st reaalsusega kooskõlas ja kinnitab, et julgeolekupoliitika on valitsuse prioriteetide hulgas.