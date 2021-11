Kõige olulisem, mis teid – Venemaa koolide õpilasi ja Eestis õppivaid vene teismelisi – ühendab, on loomulikult vene keel. Kuid õpilaste suhtumine vene keelde on Eestis ja Venemaal väga erinev. Teie jaoks on see peamine võti teadmiste ja kogu vene kultuuri rikkuste juurde ning suhtlusvahend. Seetõttu õpite te vene keelt ja kirjandust kogu oma jõudu ja võimalusi kokku võttes ning sooritate kindlasti vene keele ühtse riigieksami. Vene õpilastele Eestis on vene keel rahvusliku identiteedi instrument ja suhtlusvahend. Koolide ja gümnaasiumide lõpetajatele ei ole vene keele eksam kohustuslik, see on valikeksam. Seetõttu ei pinguta Eesti vene koolide õpilased vene keele õppimisel eriti. Tulemus – košmaarne kirjaoskuse tase, millega puutun igapäevaselt kokku nii suhtlemisel kui sotsiaalvõrgustikes ja isegi – paraku – ajakirjanduses. Sageli on nii, et pärast põhikooli loevad vene koolide lapsed halvasti, aga kirjutada ei oska üldse. Erandeid on, kuid neid tuleb ette väga harva.