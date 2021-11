Riikidevahelised suhted pole midagi muud kui inimsuhete erivorm. Riikidevahelised lepingud peegeldavad samasugust loogikat – me võtame ja kinnitame oma kohustusi, anname teada oma suhtumistest, loovutame osa oma suveräänsusest taoliste formaaljuriidiliste dokumentide kaudu. Nende lepingute taga ja ümber voolab aga päris elu, mida need lepingud peavad kas edendama ja/või raamima, kirjutab politoloog Karmo Tüür.

Taas kord on kerkinud piirilepingu teema Venemaa Föderatsiooniga. Meil on aastast 1991 toimiv piir, kuid see pole kinnitatud lepinguga. See on anomaalia, mis põhimõtteliselt peaks kunagi saama kõrvaldatud, selle väitega võib laias laastus nõustuda.