Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Eesti tasuta haridus ei ole õnnestunud ei õppuri, kõrgkooli ega ka riigi vaatest. Muutunud trendide, alarahastuse probleemide ja teiste riikide kogemuse põhjal on mõistlik liikuda tasulise hariduse poole. Üleminek täielikult tasulisele haridusele võib tunduda järsk, mistõttu on ülikoolide rektorid soovitanud osaliselt tasulist haridust. See leevendaks küll alarahastatust, ent mitte süsteemi laiemat muutmisvajadust.