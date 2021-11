Nadi on kuulata välisminister Eva-Maria Liimetsa ja peaminister Kaja Kallase vastuseid küsimusele, miks ja mida Merkel rääkis telefonitsi diktaator Lukašenkaga? Vastuseks kuuleme vaid, et Merkeli büroo teavitas telefonikõnest ning et ametist lahkuv kantsler nimetas Lukašenkat härraks. Piinlik, sest isegi see napp vastus pole õige, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.