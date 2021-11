Muidugi on maski kandmine tülikas ja tekitab küsimusi. Lisaks toidavad kahtlusi selle mõttekuses segased signaalid välismaailmast. Eks sellepärast käib tänaseni sotsiaalmeedias ja mujalgi vaidlus selle üle, kas mask üldse midagi mõjutab viirusest jagusaamisel. Vaidlusalune ise on saanud erinevaid hellitusnimesid. Mõni (sealhulgas mõned prominentsed avaliku elu tegelasedki) nimetab seda kasutuks kaltsuks, teised jälle tatilapiks jne. Kahjuks on vaidlus maski kasutamise üle muutunud poliitiliseks, ehkki tegemist on enam-vähem tehnilise lahendusega viiruse leviku piiramiseks. Maskivastasust toetavad selle liikumise eesotsas seisjate kinnitused, et sellest ei olegi mingit kasu, et mask ei muutvat midagi, et sellega püütakse vaid meie vabadusi piirata ja diktatuuri (!!!) kehtestada, et teistes riikides on kõik vaba (ei ole ju!), ja muud pooltõed.