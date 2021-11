Loodetavasti andestavad väärikad ülikoolid kerglase pealkirja, kuid just nii saab kirjeldada tööandjate ja ülikoolide omavahelist suhtlust, mis on üks lõputu teineteise mittemõistmise ja suhtlemisprobleemide jada. Tööandjad kurdavad töötajaskonna vananemist ja tööjõupuudust ning küsivad, miks ei tule ülikoolidest piisavalt ja vajalike oskustega lõpetajaid. Ülikoolid räägivad kõrghariduse alarahastusest ning oma autonoomsusest otsuste vastuvõtmisel. Ning kogu see jutt tööjõupuuduse ja kõrghariduse alarahastamise ümber paistab külmaks jätvat poliitilist eliiti, kes ei paku pika vaatega lahendusi, vaid elab ühest valimistsüklist teise.

Eesti suurima ja Tallinna Ülikooliga (edaspidi TLÜ) samas linnas asuva rahvaraamatukogu juhina võtsin murega vastu ülikooli senati otsuse peatada 2022. aasta sügisest vastuvõtt infoteaduse bakalaureuse õppekavale, väidetavalt esialgu aastaks. Otsuse taga võib kõrvalseisja aimata ülikoolisisest võitlust õhukeseks jäänud rahakoti pärast. TLÜ ei ole eriala kogukonnale ega avalikkusele selgitanud, miks tabas vastuvõtu peatamise otsus just seda eriala, mitte aga mõnd teist, mis samuti ei ole TLÜ vastutusvaldkonda kuuluv eriala, ning milline on pikaajalisem plaan infoteaduste õppekavadega. Infoteaduste õppekavad on akrediteeritud aastani 2024 ja hinnang õppekavadele on kõigile avalikult kättesaadav.