Pavlik Morozov oli nõukogude propaganda loodud tegelane, kes andis kollektiviseerimise käigus üles oma isa, sest too olla varjanud vilja. Kättemaksuks Pavlik tapeti. Tegelikkus oli küll teistsugune, aga nõukogude ajalookirjutajaid ja propagandiste see ei huvitanud. Pavlik Morozov on sealtpeale muutunud oma perekonna mahamüüja sünonüümiks. Ja nagu me teame liigagi hästi, soodustas nõukogude võim üksteise peale kaebamist, sest nii sai rahvast ohjes hoida. Kulakud, pursuid jne olid vaenlased, kellele suunata rahva «õiglane» viha.