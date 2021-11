Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) liikmetel on suured ootused Euroopa Liidu uue eelarveperioodi raha kasutamisele. Eesti riigile on eraldatud järgnevateks aastateks ca 4,65 miljardit eurot, millest Ühtekuuluvusfondi ja Õiglase ülemineku fondi suurus on ca 3,37 miljardit eurot, kirjutab Jan Trei, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor.