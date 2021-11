Aina enam kaalutakse Kongos individuaalsete sanktsioonide kehtestamist inimõiguste rikkujatele, mis näitab taas, et sanktsioonide peamine eesmärk on kaitsta tsiviilelanikke ja aidata kaasa üleüldisele stabiilsusele, kirjutab Kristel Kaeval, diplomaat Eesti esinduses ÜRO juures.

Nagu paljud teavad, on Eesti alates 2020. aasta jaanuarist olnud ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige. Muuhulgas tähendab see aktiivset osalust sanktsioonirežiimide kujundamisel, sest just sanktsioonid on juba aastakümneid üks julgeolekunõukogu praktilisemaid ja kahtlemata olulisemaid töövahendeid, mis tulevad enamasti mängu siis, kui klassikalised diplomaatilised vahendid end ammendanud on. Sanktsioonide kehtestamisel loeb iga hääl, mistõttu on ka Eestil kui nõukogu valitud liikmel olnud oma roll täita.