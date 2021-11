Seitse aastat hiljem sedastas riigikontrolli audit, et ligipääs kõrgharidusele ei ole muutunud võrdsemaks, üliõpilaste õpingute kõrval töötamine ei ole kahanenud, vaid hoopis kasvanud 50 protsendilt 53 protsendile ja uute ingliskeelsete õppekavade loomise järel on välisüliõpilaste hulk kolmekordistunud.

Paradoksaalsel moel on ikalduse põhjuseks kõrghariduses just tasuta eestikeelne kõrgharidus. Tasuta õppega on riik keelanud eestikeelsetel õppekavadel õppemaksu küsida, samas on unustanud neile õppekavadele piisavalt raha anda. Nii on ülikoolide sissetulekud aasta-aastalt üha rohkem elule jalgu jäänud.