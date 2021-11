Erkki Laaneoks FOTO: Erakogu

Tasakaalustatud vanemlusmudeli poole pürgimine on just see võti, mis aitaks vähendada vanematevahelisi tülisid, sh kohtulahinguid, suunates vanemad pigem kööstööle laste huvides, kirjutab MTÜ Lapsele Vanemad juhatuse liige Erkki Laaneoks.



Laste saamine ja üleskasvatamine on üks meie olulisemaid eesmärke. Laste käes peitub meie homne tulevik ja tihti vanadekodu valik. Saab ainult rõõmu tunda, kui lapsed on hästi üles kasvatatud ja vanemad saavad nende üle uhked olla. Laste üleskasvatamise mure ja vaev on midagi sellist, mida normaalne lapsevanem ei vahetaks millegi muu vastu.

Laste üleskasvamise ajal võib juhtuda paljut, sh võivad lapsevanemate teed lahku minna, mistõttu on vaja kasvatada lapsed üles lahus vanematena. Kuidas ka siis, kardinaalselt muutunud oludes saaks laste üleskasvatamise missioon võimalikult hästi täidetud?

Kaasaegsed teadusuuringud näitavad, et väikelapsed loovad paralleelselt kiindumussuhte mõlema vanemaga, kui selleks antakse võimalus. Samuti on lastel arenguliselt parem, kui ühiste laste üleskasvatamises osalevad mõlemad vanemad. Lapse jaoks on arenguliselt kahjulik, kui ta kaotab emotsionaalse sideme oma vanemaga.