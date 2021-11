Kui distantsõppe ajal akadeemiliste teadmiste omandamisest ja hindamisest on meil ettekujutus olemas, siis õpilaste sotsiaalsete oskuste arendamisega, mille õpetamine on kõige tulemuslikum loomulikes olukordades, on lood keerulisemad. Enda ja kaaslaste tunnete ja seisukohtade mõistmine, suhete loomine eakaaslastega, konfliktide ennetamine ja lahendamine, abi otsimine ja pakkumine, koostöine õppimine – kõik need on tähtsad oskused, mida vajame ja harjutame koolieas, kuid mis on üliolulised ka hilisemas töö- ja pereelus.