Palju paksu verd on tekitanud Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli telefonikõned Valgevene diktaatorile Aljaksandr Lukašenkale. Mõni on jõudnud sotsiaalmeedias seda šabloonselt võrrelda Molotovi-Ribbentropi paktiga. Mida siis Merkeli kõnedest arvata, küsib arvamustoimetaja Erkki Bahovski.

Mööngem, et võrdlus Molotovi-Ribbentropi paktiga kipub kiiresti tulema, kui mängus on Saksamaa ja Ida-Euroopa. Olen seda võrdlust isegi kasutanud, kirjutades kunagi Gerhard Schröderist ja Nord Stream 1st.

Nüüd on asjalood siiski teistsugused. Esmalt on Teise maailmasõja järgne Saksamaa investeerinud palju sellesse, et selle poliitikat ei seostataks ega võrreldaks natside omaga – ja Schröderiga kiputi sellest põhimõttest eemalduma –, ning alati on rõhutatud Euroopa Liidu mõõdet. Viimasest tulenebki see, et Berliin teavitas telefonikõnest ka oma Ida-Euroopa partnereid.