Eesti maapiirkonnad on ärkamas uuele elule. Eesti-sisesene ränne koos suvekodude rajamise ja välismaalt naasmisega on toonud viimastel aastatel taas inimesi maapiirkondadesse, kirjutab TÜ linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru.

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele ning nii on kõige efektiivsemad pandeemia levikut piiravad meetmed olnud seotud inimestevahelise otsesuhtluse vähendamisega. Mitmed uuringud näiteks USA andmetel näitavad, et tiheasustusega piirkondades kipub viiruse levik olema ulatuslikum kui hõreasustusega piirkondades. Ka Eestis on positiivsete testide arv 10 000 inimese kohta suurim Harjumaal ja Ida-Virumaal ehk kahes kõige suurema elanike tihedusega maakonnas.