Vaimne tervis kui üldriiklik probleem võiks panna küsima eesti suhtluskultuuri järele. Meil on palju vaimu närvutavaid suhtlusmustreid, mis otse ei tapa, aga söövitavad hinge ja vähendavad elujõudu. Tuleks mõelda, mida teisiti teha, kirjutab kasvatusteadlane Tiiu Kuurme.

Enamasti räägib inimene, mida temale on tehtud. Varjud, valusööstud, hüljatus ja alandused on mingil moel olnud teekaaslaseks paljudele. Nende lugude ärakuulamisest on saanud tasuline psühholoogi teenus.