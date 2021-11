Poola (sh Leedu, Läti ja võib-olla ka Eesti) ning Valgevene ja Venemaa piiridelt tuleb järjest ärevust tekitavaid uudiseid. Ka Ukraina piiridel ärevus kasvab. Olukord muutub järjest pinevamaks. Käimas on hübriidrünnak Euroopa Liidu riikide vastu, kusjuures n-ö relvadeks on seekordsetes rünnakutes inimesed – meie vaates illegaalsed sissetungijad, kirjutab endine õiguskantsler ja vandeadvokaat Indrek Teder.

Vaadates, kuidas kajastatakse seda meedias, näeme, et kuigi tegemist on illegaalsete sissetungijatega (kasutatakse ka mõistet «migrant», kuigi mina eelistan «illegaali»), on kohe jaol inimõiguslased, kelle peamine sõnum on see, et eelkõige illegaalil peab olema ikka mõnus ja tore.