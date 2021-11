Kiirtestide üks või kaks triipu on saanud paljudele igapäevaeluks. Kaks triipu positiivne, üks triip negatiivne. See on koroonaaja kogemus. Rasedust on sel moel testitud 1970. aastast saati. Praegu tehakse neid üle ilma nii umbes viis korda igas sekundis. Täpselt ei tea, mis ajast, aga ühtäkki pani keegi selle testi sisse valgustundliku elemendi, patarei ja protsessori ning lisas ekraani. Tulemuseks elektrooniline rasedustest. Väga mugav, eks? Masin ise tuvastab, et on kaks triipu, ja kirjutab siis ekraanile: «Rase».