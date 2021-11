Enefit Greeni Paldiski tuulepark. FOTO: Enefit Green

Üle poole sajandi on Eesti elektrienergeetika põhinenud põlevkivil. Tänaseks on selge, et pruunist kullast elektri tegemine pole just kõige parem mõte ja vaja on leida alternatiivseid energiaallikaid.



Tavalisemad nendest on tuule- ja päikesepargid ning hüdroelektrijaamad. Lisaks pakuvad roheenergiat ka koostootmisjaamad, mis kütusena kasutavad biogaasi, hakkpuitu ja turvast. Eesti esimene tuulikupark valmis Virtsus 2002. aastal. Kokku on Eestisse rajatud üle 20 tuulikupargi ja enamik neist on koondunud tuulisemasse rannikupiirkonda.