Euroopa Liidu asjade komisjon on võtnud roheteemad oma südameasjaks. Selle kinnituseks on ka tänane arutelu. Veelgi enam, Euroopa Liidu asjade komisjonis toimusid septembris ja oktoobris rohepööret käsitlevad parlamentaarsed kuulamised, et võimaldada tutvumist paketi «Eesmärk 55» üldise raamistiku ja valdkondlike probleemidega enne peagi algavaid valitsuse seisukohtade arutelusid. Nendel osalesid ka Riigikogu keskkonna-, majandus- ja maaelukomisjoni huvitatud liikmed. Käsitletavad teemad hõlmasid elurikkust ja energeetikat, põllumajandust ja metsandust, heitekaubandust ja regionaalarengut.

«Eesmärk 55» pakett on väga suur asi. See on suurte ja keeruliste algatuste kogum. Esialgu põhiliselt eelnõude ja kavade, mis peavad muutuma seadusteks. Kliima soojenemine 1, 2 või 3 kraadi võib tunduda äärmiselt abstraktne, kuid lubage mul illustreerida, millises olukorras oleme juba täna: äärmuslik kuumus, üleujutused, põuad, veenappus, mereveetaseme tõus, liustike sulamine, metsatulekahjud, tuulemurrud ja põllumajanduslik kahju on juba reaalsus. Neid mõjusid hakkavad enim tunnetama meie kõigi lähedased.