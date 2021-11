Seksuaalkuritegude ohvrid on kangelased, kes väärivad esiletõstmist tänasel rahvusvahelisel laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval. Nende julgus pöörduda õiguskaitseasutuste poole võimaldab meil kuritegusid uurida ja toimepanijaid vastutusele võtta. Oma loo jagamine annab ka kõikidele teistele ohvritele jõudu pöörduda abi pakkuvate asutuste poole, kirjutab prokurör Andra Sild.

Käesoleval kevadel vallandas ühe naise lugu oma treenerist ja nende vahel aastaid kestnud suhtest taas terava ühiskondliku arutelu lastevastase seksuaalse väärkohtlemise teemal. Ühiskondlik reaktsioon sellele ja järgnenud lugudele näitas, et need ei ole kaugeltki üksikjuhtumid. Ühel juhul alustasid politsei ja prokuratuur ka uurimist. Mõni juhtum oli seaduse silmis aegunud, mõni võimalik toimepanija oli juba siitilmast lahkunud. Igat infokildu ei olnud enam erinevatel põhjustel võimalik kontrollida ning vähemalt üks võimalik toimepanija oli juba õiguskaitseasutuste huviorbiidis. Kriminaalmenetlusest olulisemgi on ühiskondlik debatt, mis tõusetus ning mis aitab tänastel ja tulevastel ohvritel oma hääl kuuldavaks teha.