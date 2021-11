Uus eesti keele arengukava 2021–2035 seab eesmärgiks, et koostöös ülikoolidega saavutatakse tasakaal eesti- ja ingliskeelse kõrgharidusõppe vahel ja et üldhariduskoolis on mindud valdavalt üle eestikeelsele õppele. Postimees küsis, kuidas neid eesmärke mõista ja millised on lähiaastatel kõige olulisemad sammud nende saavutamiseks?