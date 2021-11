Oma riigi kaitsmine on hea, kuid nii on ka kaastunne. Kremlile sobib suurepäraselt see, kui Poolas minnakse omavahel tülli ja ollakse sunnitud valima väärtuste ja enesekaitse vahel, kirjutab kolumnist Edward Lucas.

Poola piirivalvuritel ei tule – veel – seista silmitsi päris laskemoonaga. Kuid nad teavad, et nad seisavad järjest segasemaks ja ohtlikumaks muutuva konflikti eesliinil. Pimestavad laserid, strobovalgus ja pisargaas tekitavad füüsilist ja psühholoogilist stressi. Sama teeb ka teadmine, et nende riik on rünnaku all: Valgevene korraldab oma läänepiiridel massilisi piiririkkumisi eesmärgiga muuta need mõttetuks. See on tõsine kallaletung oma naabrite riiklusele ja julgeolekule ning rahvusvahelistele organisatsioonidele, kes püüavad kaitsta õigusriigi põhimõtteid ja kollektiivset julgeolekut.