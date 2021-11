«Riik on halb peremees. Igaüks on oma õnne sepp. Turg paneb kõik paika» – need on turuliberaalsed loosungid, millele on väidetavalt üles ehitatud tänase Eesti edulugu. Sellele on (tõsi küll, teistest allikatest) lisandanud venevastase alatooniga rahvuslus, kus siin elavaid teisekeelseid inimesi nähakse potentsiaalse julgeolekuohuna. Kokkuvõetult tuntakse seesugust turuliberalismi ja venevastast rahvuslust ühendavat lähenemist rahvusliberalismina – ideoloogiana, mis on Eestis olnud domineeriv taasiseseisvumisest alates.