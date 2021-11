Kolumnist Martin Tikk FOTO: Erakogu

Esmapilgul võib tunduda, et Narva linn on tühi. Autosid ja inimesi on tänavatel vähe. Õdusaid kohvikuidki ja vaba aja veetmise kohti napib. Külalisena linna sattudes küsitakse ikka, kus on need kümned tuhanded inimesed, kes siin elavad.



Narvakad käivad hoopis külas. See kultuur on siin hästi säilinud ning osa igapäevaelust. Lisaks on see väga rahakotisõbralik ettevõtmine. Alguses näis see väga veider ja hirmutav – kuidas lubada kolleegi või põgusat tuttavat oma koduseinte vahele.