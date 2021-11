See pidi olema iroonia, kui Andrus Ansip nentis, et Kaja Kallase nägemuses väljub Eesti kriisidest just tema valitsuse hiilgaval juhtimisel. Ansip võis seda öelda irooniaga – ja kahtlemata ütleski –, aga konks on selles, et probleemi oma hambutus tegevuses ei näe valitsuse liikmed ise.