Vaatasin mõni päev tagasi Barcelona südalinna läbivail Gran Via de les Corts Catalanel kasvavaid puid, just nagu olen hakanud imetlema ka metsarikkaid maid, mille hulka Eesti enam ei kuulu. Barcelona oli nii hubane oma roheluses ning eriti meeldis, et vanade puudega vaheldumisi oli tänava äärde istutatud ka palju noori. Selles oli midagi lootusrikast: just nagu lapsed tekitavad meis enamasti tunde elu edasiminemisest.