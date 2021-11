Tänavu on kinnisvaraarendusse jõudnud esimesed muutused, mida pandeemia on mõtteviisi kaasa toonud. Näiteks vajadus ülisuurte kongressisaalide järele tundub olevat vähenenud, sest paljud sellised üritused on kolinud küberruumi. Üle maailma suurte aktsionäride üldkoosolekute korraldamise teenuseid pakkuv platvorm Lumi teatas, et kahe viimase aastaga on täielikult video teel toimuvate üldkoosolekute osakaal kasvanud 11 protsendilt 90-le. Samas on tulnud palju investeerida olemasolevate koosolekuruumide heli- ja videoseadmetesse ning valgustuse parandamisse.