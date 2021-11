Tervishoiutöötajate kriisi enam ennetada pole võimalik, seda saab vaid aeglustada. Töötajate puudus on süvenenud seetõttu, et paljud tervishoiuasutused on asunud lõpetama töösuhteid töötajatega, kes ei soovi ennast kasutusel olevate Covid-19 vaktsiinidega vaktsineerida. Töösuhted on lõppenud nii töötajate omal soovil kui ka vallandamise või koondamise teel. Tööjõupuuduse tõttu on ohus ravikvaliteet ja abi kättesaadavus.