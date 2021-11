Vaevalt hakkas möödunud pühapäeval trükimust Glasgow's saavutatud kliimakokkuleppel kuivama, kui paljudel osalejatel ja vaatlejatel saabus tugev pohmell. 200 riigi esindajad saavutasid küll kokkuleppe, mis säilitab võimaluse, et globaalne kliima soojenemine ei ületa sel sajandil 1,5 kraadi piiri, kuid tegelikkuses on see võimalus minimaalne, kui mitte olematu. Kui enne Glasgow' konverentsi summeerusid riikide kliimamuutusega seotud eesmärgid 2,7-kraadiseks soojenemiseks, siis konverentsi järel on see arv 2,4.