Eestile ja eestlastele meeldib end portreerida kui osa Põhjamaadest ning lääneeurooplasi. Samal ajal on Eesti välispoliitikas puudu üks väga oluline element – aktiivsus võtta seisukohti maailmapoliitikas. Lääneriigid ja Põhjamaad võtavad üldjuhul avalikult sõna olukordades, kus rikutakse inimõigusi, rahvusvahelist õigust. Eesti poliitikud eesotsas meie välisministriga seda enamasti ei tee, kirjutab Tartu ülikooli rahvusvahelise suhete ringi liige Solveig Niitra.

Seni olen mina, aktiivselt välispoliitikaga tegelev tudeng, pidanud Eva-Maria Liimetsas tugevalt pettuma. Otsides Liimetsa kohta artikleid, jäävad esmalt silma uudised tema isiklikust elust, mitte välispoliitilisest tegevusest. Eesti ei saa muutuda välispoliitiliselt lihtsalt karjääri tegemise võimaluseks. Välispoliitikasse astumisega kaasneb oluline vastutus oma rahvast esindada. See, et meie enda välisminister ei julge olulistel teemadel sõna võtta, näitab, et ta ei ole selleks vastutuseks valmis.