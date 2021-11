Aimar Altosaar FOTO: Mihkel Maripuu/pm/scanpix Baltics

Praeguse rahvusvahelise olukorra kohta on öeldud, et demokraatlikud lääneriigid asuvad hallil alal rahu ja sõja vahel. Oleme rahuga nii harjunud, et ei ole märganud selle teisenemist seisundiks, mis ei olegi enam päris rahu, kuid nähtavat sõda ka veel ei ole.



Rahu ajal kehtivad seadused, rahvusvahelised kokkulepped ja head tavad, mis võimaldavad riikide vahel kaubandust ja inimeste vaba liikumist. Need kehtivad üldiselt kõik edasi, kuid järjest rohkem on märgata, et mõni riik järgib neid valikuliselt. Hall ala on kujunenud relvaarsenaliks riikidele, kus sisuliselt demokraatlikud institutsioonid ei toimi ning valitseb ühe partei võim ja autoritarism.