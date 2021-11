Eesti keele arengukavas kutsutakse ülikoole üles olema aktiivsed ja missiooniteadlikud keelepoliitika kujundajad, töötama välja keele- ja rahvusvahelistumise põhimõtted, mis tagaksid, et ükski ainevaldkond ei muutuks pelgalt ingliskeelseks, et välisüliõpilased ja -õppejõud õpiksid eesti keelt, et ülikoolide asjaajamiskeel oleks eesti keel. FOTO: Margus Ansu

Valitsuse kommunikatsioonibüroo teatas 11. novembril, et valitsus oli samal päeval kinnitanud «Eesti keele arengukava 2021–2035», ning lisas napi seletuse: «Eesti keele arengukavas on kolm põhiteemat: eesti keele staatus ja maine, keele uurimine ja taristu ning õpe. Selleks et tagada eesti keele elujõud, tuleb arendada keeletaristut, tugevdada eesti keele mainet ning lahendada mitmekeelsusega seotud väljakutseid,» kirjutavad Eesti keelenõukogu esimees Birute Klaas-Lang ja Eesti keele arengukava 2021-2035 projektijuht Toomas Kiho.

Hoolimata lüheldusest on tegu «tektoonilise» uudisega, kui nii võib öelda: mitu arengukavasse sisse kirjutatud ideed võivad teoks saamise korral mõneski osas meie harjumuspärast ühiskonnakorraldust muuta. Muidugi puudutab see üksnes meie ühiskonna keelsusega seotud valdkondi, kuna ühiskonna põhialuste ja riigi muude strateegiliste dokumentidega on arengukava täies kooskõlas, näiteks käib see ühte jalga riikliku pikaajalise arengustrateegiaga «Eesti 2035».