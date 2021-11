Tadžikistan on kõige väiksema territooriumiga Kesk-Aasia riik, kuid elanikke on seal rohkem kui Kõrgõzstanis või Türkmenistanis. Nüüd tekib seoses Talibani võimuletulekuga Afganistanis küsimus, milline tulevik ootab Tadžikistani ja tervet Kesk-Aasiat. Kui palju ohustab neid Taliban? Peale Talibani on Afganistanis ju ka teised ohuallikad: terrorism Al-Qaeda ja ISISe näol. Samuti on Kesk-Aasia läheduses asuvatel suurriikidel oma huvid, mis võivad olulisel moel mõjutada piirkonna arengut. Üks selline on Hiina, teine, märksa vähema globaalse haardega, ent endiselt revisionistlik ja agressiivne, on Venemaa Föderatsioon.