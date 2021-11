Peaminister Kaja Kallas on kinnitanud, et roheline üleminek on reaalsus. Pildil Glasgow kliimakohtumisele kaasa elanud protestijad. FOTO: Scott Heppell

Kutsun teid üles tegema eksperimenti. Mõelge tagasi aastale 1990. Kas mäletate, mida te toona tegite? Lõpetasite ehk kooli, abiellusite, kaotasite sugulase, olite armunud? Mina «mäletan» väga hästi, mida tegin ühel aprillikuu esmaspäeval – ma sündisin 1990. aastal äsja taas ühinenud Saksamaal. Nii et umbes kolmkümmend aastat tagasi ei tundugi nii pikk aeg. Nüüd mõelge kolmkümmend aastat ettepoole. Ütleme aastani 2050. See, mis kõlab kaugelt, ei ole tegelikult üldse kaugel, arvestades asjaolu, et me peame leidma täiesti uusi viise, kuidas muuta linnad ja isegi riigid kliimaneutraalseks.