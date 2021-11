Mihkel Mäger, Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktor FOTO: Erakogu

Hoonete katsetamine enne kasutusse andmist tuleks muuta kohustuslikuks, sest puuduste likvideerimine garantiiajal on asjaosalistele ja ka keskkonnale tunduvalt kulukam, kirjutab Riigi Kinnisvara AS kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger.

Ehitusturg on pikemat aega olnud kuum ning maju kerkib jõudsalt üle Eesti. Elamukvartalite kõrval valmivad ka avalikud hooned, kus hakkavad tööle või avalikke teenuseid tarbima paljud inimesed. Tänapäeva õigusraamistik on aga tehnoloogia arengule jalgu jäänud ning vajab ajakohastamist, et tagada inimeste turvalisus ja üleüldine kindlustunne majade funktsioneerimises.