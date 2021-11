Molekulide valemeid võib kasutada ka sotsiaalsete protsesside puhul. Isegi kui parameetrite arvuline mõõtmine on keeruline, võimaldavad seaduspärasused ennustada ühiskondade toimimist, kirjutab TTÜ küberneetika instituudi juhtivteadur, füüsik Ago Samoson.

Füüsikutel on kombeks kõike mõõta ning teha järeldusi või üldistusi ainult mõõtmistulemuste põhjal. Järelduste loogiline kombineerimine annab võimaluse midagi ka tulevikuks ennustada. Paraku on looduse ja ühiskonna dünaamika ennustamisel meie võimed sama erinevad nagu kivi ja tuvi katuselt viskamisel. Aga kui kivil on küljes langevari ja näljasel tuvil ees terad, saavad kaks probleemi matemaatiliselt võrreldavaks.