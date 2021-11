Tartu südalinna kultuurikeskuse (Süku) ehituse ja Tallinna Estonia ooperimaja juurdeehituse ühine nimetus on avaliku roheala vähendamine. Küsimus on linnaruumi kujundamises. Mõlemad hooned, üks ehitatav, teine juurdeehitatav, vähendavad linna roheala.

Süku soovitakse ehitada olemasolevasse parki nii, et suurem osa maast jääb uue hoone alla. Uusehitus hävitaks ühe pargi. Valimiste järel öeldi, et «planeering on juba olemas». Demokraatia tähendab seda, et enne otsustamist arutatakse teemat avalikkusega. Kas tartlased said enne otsustamist ja detailplaneeringu kinnitamist sellel teemal arvamust väljendada? Kas on vaja projekt suurest vastuseisust hoolimata läbisuruda?