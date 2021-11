Usun, et paljudel tuleb Eesti viirusega nakatumise tasemele mõeldes huultelt resigneerunud ohe, miks meie seis jällegi nõnda hull on, et oleme oma näitajatega maailma tipus. Lihtsaid selgitusi pole kellelgi pakkuda, teoloogina tahan siiski öelda paar repliiki osaduse kohta, mis esmapilgul on arutlustes tagaplaanile jäänud.