Henri Zeigo FOTO: Eero Vabamaegi/Postimees

Universumis on ärevad ajad, sest sotsiaalmeediaimpeerium on asunud looma 3D virtuaalset ruumi, kus inimesed saavad omavahel jagada kaasahaaravaid kogemusi. Sellisest «Tähesõdade» meeleolust kantud proloogi võiks kasutada, et sisse juhatada Facebooki uut brändingut ja tehnoloogilist visiooni.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Ehkki paljudest sotsiaalmeediahiiu reklaamklippidest võis jääda mulje, et tulekul on midagi enneolematut, on tegelikult väga paljud analoogsed tehnoloogiad mitmes valdkonnas juba praegugi kasutuses. Lihtsalt metaversumi nime all hakkavad inimkonna saavutused olema palju kontsentreeritumalt ja edasiarendatumalt koos.